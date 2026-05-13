Президенти Польщі та Румунії гостро відреагували на заяви Путіна про мир: що відповіли

Володимир Путін

Президент Польщі Кароль Навроцький та президент Румунії Нікушор Дан вважають, що реальні дії Кремля та військова стратегія РФ суперечать деклараціям про припинення війни.

Про це лідери Польщі та Румунії заявили під час спільної пресконференції у Бухаресті, передає Укрінформ.

Позиція Польщі: економічні чинники та недовіра до Кремля

Президент Польщі Кароль Навроцький зауважив, що ситуація на фронті та стан російської економіки можуть змушувати Москву шукати перепочинку, проте це не свідчить про щирість намірів. За його словами, з початку року Росія втратила більше територій, ніж змогла захопити, а в економіці РФ спостерігається спад.

«З цього погляду ми бачимо, що мир, як я розумію, починає бути також в інтересах Російської Федерації», — зазначив Навроцький.

Водночас він підкреслив, що європейські лідери чітко розрізняють агресора та жертву і прагнуть лише справедливого врегулювання.

«Однак до слів Володимира Путіна слід ставитися з глибоким скептицизмом, і я думаю, що потенційний мир в Україні перебуває в руках інших переговорників», — наголосив польський президент.

Позиція Румунії: відсутність ознак миру та гібридні загрози

Президент Румунії Нікушор Дан підтримав колегу, зазначивши, що попри заяви Кремля, Росія продовжує активні бойові дії. Він акцентував на тому, що військові плани РФ не передбачають деескалації.

«Усі російські військові стратегії не демонструють жодного прагнення до миру на європейському континенті, і ми реагуємо на це як у двосторонній співпраці, так і в межах НАТО чи Євросоюзу. Я міг би ще додати до цього гібридну війну, яку переживає кожен із нас. Ми бачимо, що це триває, і не спостерігаємо ознак якогось прагнення до миру», — заявив Дан.

Він також додав, що позиції українських сил на полі бою зараз є міцнішими, ніж минулого року. Окремо Нікушор Дан повідомив про розвиток партнерства між Бухарестом та Києвом у сфері оборонних технологій. Зокрема, сторони продовжують спільну роботу над виробництвом безпілотників у межах реалізації безпекової програми SAFE.

Заяви Путіна про «мир» — що відомо

Нагадаємо, Володимир Путін зробив несподівану заяву про «завершення» війни в Україні після провального параду. Російський диктатор знову пофантазував про перебіг бойових дій.

Раніше ми писали, хоч Путін натякнув на завершення війни в Україні, проте ISW застерігає від ілюзій. Російська верхівка не відмовляється від стратегічних цілей щодо захоплення України та продовжує висувати неприйнятні умови для переговорів.

До слова, у середу, 13 травня, Росія розпочала нову комбіновану повітряну атаку по Україні, яка може мати тривалий характер.

