Президенти Португалії та Німеччини: "Завжди разом з Україною"
Президенти Португалії і Німеччини при зустрічі в Берліні підтвердили непохитну солідарність з Україною на тлі війни з Росією, та нагадали слова нобелівського лауреата Віллі Брандта.
У Берліні відбулася знакова зустріч президентів Німеччини та Португалії, під час якої пролунали слова про непохитну підтримку України у війні проти російської агресії. Подія відбулася у рамках фестивалю Bürgerfest у садах палацу Бельв’ю — офіційної резиденції президента Німеччини.
Expresso
Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив на тісній дружбі між Німеччиною та Португалією, підкресливши, що міцні особисті стосунки з колегою Марсело Ребелу де Суза додають ще більшої ваги співпраці двох держав. За його словами, таке взаєморозуміння у міжнародній політиці є радше винятком, ніж правилом.
Своєю чергою, президент Португалії заявив, що його країна завжди буде разом із Німеччиною відстоювати ключові цінності — мир, демократію, свободу слова, гідність та права людини. «Ми завжди будемо з Україною. Завжди. Ми ніколи не забудемо Україну», — підкреслив Ребелу де Суза, викликавши бурхливі оплески присутніх.
Португальський лідер також процитував відомого німецького канцлера і лауреата Нобелівської премії миру Віллі Брандта: «Мир — не все, але без миру все ніщо». Ці слова прозвучали особливо символічно у контексті нинішньої війни, яка змінює політичний і безпековий ландшафт Європи.
Окрім теми України, президенти обговорили й двосторонні відносини між країнами. Йшлося про співпрацю в межах ЄС, НАТО та ООН, а також про економічні зв’язки. Ребелу де Суза окремо відзначив значення німецьких туристів для економіки Португалії та закликав відвідати його країну, щоб відчути її різноманіття — від північних регіонів до островів.
