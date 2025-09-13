Президенти Португалії та Німеччини: "Завжди разом з Україною"

Президенти Португалії та Німеччини / © Фото з відкритих джерел

У Берліні відбулася знакова зустріч президентів Німеччини та Португалії, під час якої пролунали слова про непохитну підтримку України у війні проти російської агресії. Подія відбулася у рамках фестивалю Bürgerfest у садах палацу Бельв’ю — офіційної резиденції президента Німеччини.

Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив на тісній дружбі між Німеччиною та Португалією, підкресливши, що міцні особисті стосунки з колегою Марсело Ребелу де Суза додають ще більшої ваги співпраці двох держав. За його словами, таке взаєморозуміння у міжнародній політиці є радше винятком, ніж правилом.

Своєю чергою, президент Португалії заявив, що його країна завжди буде разом із Німеччиною відстоювати ключові цінності — мир, демократію, свободу слова, гідність та права людини. «Ми завжди будемо з Україною. Завжди. Ми ніколи не забудемо Україну», — підкреслив Ребелу де Суза, викликавши бурхливі оплески присутніх.

Португальський лідер також процитував відомого німецького канцлера і лауреата Нобелівської премії миру Віллі Брандта: «Мир — не все, але без миру все ніщо». Ці слова прозвучали особливо символічно у контексті нинішньої війни, яка змінює політичний і безпековий ландшафт Європи.

Окрім теми України, президенти обговорили й двосторонні відносини між країнами. Йшлося про співпрацю в межах ЄС, НАТО та ООН, а також про економічні зв’язки. Ребелу де Суза окремо відзначив значення німецьких туристів для економіки Португалії та закликав відвідати його країну, щоб відчути її різноманіття — від північних регіонів до островів.

Нагадаємо, що раніше у Німеччині виступили за те, щоб НАТО збивало дрони над Україною.

Томас Рьовекамп вважає, що НАТО має збивати російські дрони, які загрожують країнам Альянсу, навіть якщо вони перебувають над територією України.