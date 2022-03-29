При ОП працюватиме група експертів, які будуть оцінювати ефективність санкцій проти Росії

При ОП працюватиме група експертів, які будуть оцінювати ефективність санкцій проти Росії

За словами Зеленського, мета всього демократичного світу — щоб санкції працювали.

При Офісі президента група експертів – українських і міжнародних — на постійні основі буде аналізувати, на що реально впливають застосовані проти Росії санкції.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого звернення увечері в понеділок, 28 березня.

"Наша мета – щоб санкції працювали так, як це й задумувалось. І щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою й для всього демократичного світу — без жодних винятків. Жодних", — наголосив глава держави.

Раніше Володимир Зеленський розкритикував міжнародну спільноту за затягування санкцій проти Росії.

Читайте також: