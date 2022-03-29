При ОП працюватиме група експертів, які будуть оцінювати ефективність санкцій проти Росії

За словами Зеленського, мета всього демократичного світу — щоб санкції працювали.
При Офісі президента група експертів – українських і міжнародних — на постійні основі буде аналізувати, на що реально впливають застосовані проти Росії санкції.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого звернення увечері в понеділок, 28 березня.
"Наша мета – щоб санкції працювали так, як це й задумувалось. І щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою й для всього демократичного світу — без жодних винятків. Жодних", — наголосив глава держави.
Раніше Володимир Зеленський розкритикував міжнародну спільноту за затягування санкцій проти Росії.
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