Політика
500
2 хв

Прямі переговори між Україною та РФ: Ердоган пропонує зустрітись у Стамбулі

Президент Туреччини заявив, що його країна готова сприяти переговорному процесу між сторонами конфлікту.

Ірина Ігнатова
Реджеп Тайїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган на онлайн-саміті «коаліції охочих» / Фото: пресслужба адміністрації президента Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією у Стамбулі. Турецький лідер наголосив, що його країна готова продовжувати дипломатичні зусилля для сприяння прямому контакту сторін з метою якнайшвидшого досягнення «справедливого та постійного миру».

Про це повідомило Управління зв’язків Адміністрації президента Туреччини.

Зустріч коаліції та пропозиція миру

Ердоган взяв участь в онлайн-засіданні саміту лідерів «коаліції охочих», де обговорювалася поточна ситуація в російсько-українській війні та кроки, спрямовані на її припинення. На цій зустрічі, у якій взяли участь представники 35 країн, він висунув конкретну пропозицію.

«Президент зазначив, що Туреччина продовжить дипломатичні зусилля, які сприятимуть прямому контакту сторін для якнайшвидшого досягнення справедливого та постійного миру», — йдеться у заяві його офісу.

Ердоган прямо заявив, що прямі переговори між сторонами можуть бути проведені у Стамбулі. Туреччина вже підтримує контакти як з українською, так і з російською сторонами щодо цього питання.

Умова для переговорів: припинення ударів по енергетиці

На зустрічі також було висловлено думку, що припинення вогню, яке охоплювало б енергетичну та портову інфраструктури, могло б стати сприятливою умовою для початку переговорів щодо всеосяжної мирної угоди між сторонами.

Ця пропозиція демонструє, що Туреччина активно шукає шляхи для створення умов, які б мінімізували економічні та гуманітарні втрати і створили підґрунтя для довготривалих політичних домовленостей.

Нагадаємо, під час онлайн-саміту «коаліції охочих» президент України Володимир Зеленський закликав партнерів не забувати про війну, яка триває, попри перемовини.

500
