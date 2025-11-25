- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 500
- Час на прочитання
- 2 хв
Прямі переговори між Україною та РФ: Ердоган пропонує зустрітись у Стамбулі
Президент Туреччини заявив, що його країна готова сприяти переговорному процесу між сторонами конфлікту.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією у Стамбулі. Турецький лідер наголосив, що його країна готова продовжувати дипломатичні зусилля для сприяння прямому контакту сторін з метою якнайшвидшого досягнення «справедливого та постійного миру».
Про це повідомило Управління зв’язків Адміністрації президента Туреччини.
Зустріч коаліції та пропозиція миру
Ердоган взяв участь в онлайн-засіданні саміту лідерів «коаліції охочих», де обговорювалася поточна ситуація в російсько-українській війні та кроки, спрямовані на її припинення. На цій зустрічі, у якій взяли участь представники 35 країн, він висунув конкретну пропозицію.
«Президент зазначив, що Туреччина продовжить дипломатичні зусилля, які сприятимуть прямому контакту сторін для якнайшвидшого досягнення справедливого та постійного миру», — йдеться у заяві його офісу.
Ердоган прямо заявив, що прямі переговори між сторонами можуть бути проведені у Стамбулі. Туреччина вже підтримує контакти як з українською, так і з російською сторонами щодо цього питання.
Умова для переговорів: припинення ударів по енергетиці
На зустрічі також було висловлено думку, що припинення вогню, яке охоплювало б енергетичну та портову інфраструктури, могло б стати сприятливою умовою для початку переговорів щодо всеосяжної мирної угоди між сторонами.
Ця пропозиція демонструє, що Туреччина активно шукає шляхи для створення умов, які б мінімізували економічні та гуманітарні втрати і створили підґрунтя для довготривалих політичних домовленостей.
Нагадаємо, під час онлайн-саміту «коаліції охочих» президент України Володимир Зеленський закликав партнерів не забувати про війну, яка триває, попри перемовини.