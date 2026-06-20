Ображав Зеленського і налаштовував проти нього Трампа: стала відома передісторія скандалу в Овальному кабінеті

Володимир Зеленський і Скот Бессент

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Міністр фінансів США Скот Бессент закликав Дональда Трампа не приймати Володимира Зеленського у Білому домі і нібито називав українського лідера «містером Біном під кайфом».

Про це йдеться у книзі «Зміна режиму», написаній журналістами The New York Times Меггі Габерман та Джонатаном Своном, пише The Guardian.

У книзі стверджується, що Скотт Бессент порадив Дональду Трампу не приймати Володимира Зеленського в Овальному кабінеті, назвавши українського президента «маленьким виродком», «дитиною з особливими потребами» та «містером Біном під кайфом».

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За словами авторів, деякі помічники Трампа турбувалися про можливий скандал, коли Зеленський приїхав до Білого дому для укладання угоди про видобуток корисних копалин, розробленої Бессентом.

Тодішній радник з національної безпеки Майк Волтц намагався переконати Зеленського, що йому слід прийти в костюмі.

«Бесент наполегливо рекомендував Трампу навіть не впускати Зеленського до Білого дому до того, як той підпише угоду», — йдеться у книзі.

«„Я мав справу з цим маленьким виродком“, — нібито казав Бессент колегам про Зеленського», — йдеться у книзі. — «Він хитрий. Він як дитина з особливими потребами для європейців. І поводиться як містер Бін під кайфом».

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У книзі також наводяться ймовірні подробиці невдалого ведення Бессентом переговорів щодо операції з корисними копалинами. До фіаско в Овальному кабінеті міністр фінансів відвідав Київ, щоб чинити тиск на Зеленського з метою підписання угоди. Справа пішла не так, як планувалося.

«Протягом 45 хвилин чоловіки лаялися один з одним», — пишуть Свон і Габерман. «Бессент пропрацював на цій посаді лише кілька днів, а вже встиг вступити в суперечку з лідером країни, яка перебуває у стані війни. Нарешті він подивився на Зеленського і сказав: „Якого біса ти хочеш?“

Кажуть, що переговори зайшли в глухий кут, поки Бессент сперечався з міністром торгівлі, як слід сформулювати умови угоди. Зрештою, Трамп попросив дружину Джея Ді Венса, Ушу, випускницю Єльської юридичної школи, проаналізувати внесені українською стороною поправки до угоди про видобуток корисних копалин. Вона назвала документ «жахливим» і приступила до його виправлення олівцем.

Однак найнезручнішим моментом для Скотта Бессента, можливо, є його висловлювання про самого Дональда Трампа. Його Бессент порівняв, як повідомляється, з людиною, яка вважається чи не головним опудалом для багатьох республіканців із консервативними поглядами.

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Згідно з книгою, Бессент сказав своїм соратникам, що «Трамп нагадав йому його колишнього боса, легендарного інвестора та великого спонсора Демократичної партії Джорджа Сороса».

Нагадаємо, за інформацією The Economist, між США та Росією відновилися неформальні переговори, а між Україною та командою Трампа тривають щоденні консультації.

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