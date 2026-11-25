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Пряник не спрацював: США відмовилися від бізнес-стимулів для Росії, аби та припинила війну — FT
США вирішили змінити переговорну тактику щодо миру в Україні після того, як Росія проігнорувала вигідні проєкти.
Адміністрація президента США Дональда Трампа тихо відклала ідею економічного стимулювання Росії в обмін на припинення війни проти України.
Про це пише Financial Times.
Причиною відмови адміністрації Трампа від ідеї з бізнес-угодами стало те, що Москва не виявила значного інтересу до запропонованих спільних проєктів в енергетичній та авіаційній сферах.
Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили європейським чиновникам, що корпоративне партнерство більше не є центральним елементом американської пропозиції для Росії.
Про зміну підходу FT розповіли п’ятеро чиновників, ознайомлених із ситуацією.
Водночас видання Reuters попросило про коментар щодо цієї інформації у Білого дому, однак там не одразу відповіли на запит. Водночас агентство зазначило, що не змогло незалежно перевірити цю інформацію.
Нагадаємо, у жовтні Reuters інформувало, що Кушнер та радник президента РФ Кирило Дмитрієв під час зустрічей у Москві та Нью-Йорку обговорювали можливе залучення американських інвесторів до газопроводу «Північний потік» та купівлю закордонних активів російської компанії «Лукойл». Кушнер розглядав відновлення економічних зв’язків як частину процесу мирного врегулювання війни в Україні, що дозволило б американському бізнесу отримувати прибуток від постачання російського газу до Європи.
До слова, напередодні Кушнер заявив, що метою мирних переговорів має бути не просто припинення вогню в Україні, а докорінне оновлення відносин між Росією та Європою і повернення до торгівельно-економічної співпраці, що усуне передумови для нової агресії. Щодо України, посланець Трампа зазначив, що переконував президента Володимира Зеленського: зупинка війни та отримання надійних гарантій безпеки дозволять державі одразу зосередитися на економіці й відбудові.