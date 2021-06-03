"Прибутки підуть на ракети і танки": посол Польщі в Україні про будівництво "Північного потоку-2"

Він вважає газогін потужним інструментом в руках Кремля.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі назвав російський газопровід "Північний потік-2", що будують в обхід України, потужним інструментом в руках Кремля.

Таку думку дипломат висловив в інтерв'ю виданню "Главком".

Він вважає наївним думки тих, хто вважає, мовляв, Росія не використає його у власних цілях. Особливо Ціхоцького обурює той факт, що проєкт російського газогону реалізують під час збройної агресії проти Грузії і України.

"Ми маємо розуміти, що грошові прибутки, які вони отримуватимуть від "Північного потоку-2" підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії", - заявив посол Польщі.

За словами дипломата, Варшава надалі працюватиме над тим, аби переконати союзників у тому, що будівництво газопроводу потрібно затримати. До слова, говорячи про союзників, Ціхоцькі має на увазі Німеччину і Сполучені Штати Америки.

Як повідомлялося, США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів". Згодом 14 сенаторів-республіканців представили законопроєкт, в якому ініціювали повернення санкцій щодо вищезгаданої компанії та її очільника.

Нагадаємо, раніше компанія Nord Stream заявила, що газопровід побудований на 95%. Зазначається, що станом на 31 березня побудовано 2339 км труб із 2460 км). Залишилося укласти близько 121 км. Таким чином до закінчення проєкту залишилося добудувати ще 5% від загальної протяжності газопроводу.

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