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"Прибувайте і захищайте Європу з нами": Зеленський звернувся до військових-добровольців з ЄС

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"Прибувайте і захищайте Європу з нами": Зеленський звернувся до військових-добровольців з ЄС

Офіс Президента України

Президент закликав добровольців прибувати до України.

Президент України Володимир Зеленський закликав добровольців із військовим досвідом прибувати в Україну, щоб разом захистити Європу від агресора та унеможливити нову трагедію. 

Про це президент сказав під час свого відеозвернення. 

"Якщо ви маєте бойовий досвід і не хочете дивитись на нерішучість політиків, ви можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно", - сказав президент у своєму зверненні. 

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