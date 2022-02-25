"Прибувайте і захищайте Європу з нами": Зеленський звернувся до військових-добровольців з ЄС

"Прибувайте і захищайте Європу з нами": Зеленський звернувся до військових-добровольців з ЄС

Президент закликав добровольців прибувати до України.

Президент України Володимир Зеленський закликав добровольців із військовим досвідом прибувати в Україну, щоб разом захистити Європу від агресора та унеможливити нову трагедію.

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Про це президент сказав під час свого відеозвернення.

"Якщо ви маєте бойовий досвід і не хочете дивитись на нерішучість політиків, ви можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно", - сказав президент у своєму зверненні.