Причина – Друга світова: Бербок пояснила, чому Німеччина не дає Україні зброю

Причина – Друга світова: Бербок пояснила, чому Німеччина не дає Україні зброю

Міністерка сказала, що німецька сторона зобов'язана шукати інші шляхи для забезпечення миру.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не може постачати зброю Україні через свою роль у Другій світовій війні.

Про це міністерка сказала на Мюнхенській конференції з безпеки у п’ятницю, 18 лютого, повідомляє Reuters.

Також читайте Нідерланди дадуть Україні зброю: що саме отримають військові

Бербок виступила на захист рішення своєї держави не відправляти зброю до України для відбиття можливого російського вторгнення. За її словами, Німеччина і без постачання зброї залишається найбільшим донором.

Держсекретар США Ентоні Блінкен погодився з тим, що західні країни працюють взаємодоповнювальним і скоординованим чином.

"У цьому наша сила – ми стоїмо всі разом, але використовуємо різні ролі підтримки, з нашими різними історіями", – сказала Бербок.

Вона додала, що на сьогодні не час змінювати курс Берліна щодо постачання озброєнь Україні.

Нагадаємо, 17 лютого Німеччина вкотре відмовилась надавати Україні зброю: парламент відхилив ініціативу головної опозиційної сили ХДС/ХСС про негайне надання оборонного озброєння на тлі російської агресії.

Секретар РНБО: передумов для повномасштабного вторгнення Росії в Україну немає

Читайте також: