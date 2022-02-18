Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Причина – Друга світова: Бербок пояснила, чому Німеччина не дає Україні зброю

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Причина – Друга світова: Бербок пояснила, чому Німеччина не дає Україні зброю

Associated Press

Міністерка сказала, що німецька сторона зобов'язана шукати інші шляхи для забезпечення миру.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не може постачати зброю Україні через свою роль у Другій світовій війні. 

Про це міністерка сказала на Мюнхенській конференції з безпеки у п’ятницю, 18 лютого, повідомляє Reuters

Бербок виступила на захист рішення своєї держави не відправляти зброю до України для відбиття можливого російського вторгнення. За її словами, Німеччина і без постачання зброї залишається найбільшим донором. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен погодився з тим, що західні країни працюють взаємодоповнювальним і скоординованим чином.

"У цьому наша сила – ми стоїмо всі разом, але використовуємо різні ролі підтримки, з нашими різними історіями", – сказала Бербок.

Вона додала, що на сьогодні не час змінювати курс Берліна щодо постачання озброєнь Україні.

Нагадаємо, 17 лютого Німеччина вкотре відмовилась надавати Україні зброю: парламент відхилив ініціативу головної опозиційної сили ХДС/ХСС про негайне надання  оборонного озброєння на тлі російської агресії. 

Секретар РНБО: передумов для повномасштабного вторгнення Росії в Україну немає

Секретар РНБО: передумов для повномасштабного вторгнення Росії в Україну немає

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація