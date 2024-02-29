Придністров'я просить у Росії "захисту": Кишинів прокоментував заяву

Офіційний Кишинів називає заклик Придністров'я до РФ про "допомогу" "ще одним елементом гібридної війни" і спробою дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, повідомляє NewsMaker.

За його словами, Молдова надалі продовжує залишатися мішенню для Росії, зокрема в контексті виборів президента і референдуму про європейську інтеграцію. Натомість подібні заяви "робилися, робляться і, ймовірно, робитимуться знову", - наголосив він.

"Вже деякий час ми спостерігаємо спроби дестабілізувати ситуацію та просувати наративи, які суперечать національним інтересам та інтересам молдовських громадян. Однак Молдова за ці два роки зміцнила своє становище, наші держструктури стають усе стійкішими до гібридних атак. Громадяни навчаються не дозволяти маніпулювати собою", - додав він.

Голова МЗС Молдови наголосив, що з огляду на війну Кремля в Україні Кишинів "не має інших варіантів, крім зниження рівня дипломатичних відносин". Дипломат наголосив, що його країна "залишається прихильницею України, її територіальної цілісності та суверенітету".

Нагадаємо, напередодні невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу у зв'язку з начебто економічною блокадою з боку Молдови. Автори звернення просять вжити заходів щодо захисту Придністров'я "з урахуванням факту постійного проживання на території республіки понад 220 тисяч громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі".

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