"Придністров'я за три дні": чи відкриє Путін молдовський фронт і чим відповість Україна

Ситуація навколо окупованого Росією Придністров'я різко загострилася. Новий уряд Молдови заявив про намір очистити регіон від військ РФ. Українська влада не виключила своєї допомоги Кишиневу, а в Кремлі заявили про підготовку наступу Збройних сил України на Придністров'я.

Військові аналітики вважають, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб посилити напругу на кордоні з Україною.

ТСН.ua зібрав подробиці щодо останніх подій у регіоні і думки експертів щодо можливої загрози для України.

Ескалація у Молдові: що відбувається

Ситуація загострилась після того, як українська влада передала президентці Молдови Маї Санду інформацію про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Сценарій перевороту передбачав, що росіяни захоплять аеропорт у Кишиневі і перекинуть до Молдови війська. Висадку десанту окупантів у Молдові мав підтримати російський військовий контингент у Придністров'ї.

Після оприлюднення цієї інформації новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російський окупаційний контингент. За його словами, у Молдові існують "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій".

Речан наполягає, що "лівий берег Дністра (невизнане Придністров'я. – ред.) має бути демілітаризований шляхом евакуації російських військ та демілітаризації місцевих жителів".

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність допомогти Молдові з Придністров’ям, якщо виникне загроза для територіальної цілісності самої України.

Міністерство оборони РФ у відповідь прямо звинуватило Україну в підготовці "нападу" на Придністров'я. У РФ стверджують, що бійці ЗСУ готують провокацію - начебто вони перевдягнуться в російську форму і інсценують атаку російських військ з території Придністров'я, щоб отримати формальний привід для власного наступу.

"Міністерством оборони Російської Федерації нині фіксується значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону, розгортання артилерії на вогневих позиціях, а також безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією ПМР", - повідомили у відомстві.

На цьому фоні президент Росії Володимир Путін скасував свій же указ 2012 року, в якому йшлося про "пошук шляхів вирішення придністровської проблеми на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Республіки Молдова".

Росія хоче поширити "СВО" на Молдову?

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в коментарі ТСН.ua припустив, що Росія розраховує поширити "спеціальну воєнну операцію" на Молдову. Для цього Кремль може вигадати сценарій із "порятунком" Молдови від "вторгнення" якоїсь третьої сторони до Придністров'я. Російська пропаганда назве молдовську владу "нацистською" та заявить, що її треба якомога швидше денацифікувати і демілітарізувати.

"Такий гібридний сценарій можливий. Будь-яка ІПСО – це фактично підготовка. Загроза збільшується... Росіяни можуть розповідати своєму населенню, що була загроза для Придністров'я, саме тому треба розповсюджувати так звану "СВО" і на Молдову", - каже експерт.

Проте Коваленко вважає цей сценарій "суїцидальним" для РФ: "Якщо він буде використаний росіянами, то вони зазнають ще більшого фіаско, ніж в Україні. Є величезні сумніви, що цей сценарій їм вдасться".

Чи є загроза для України

Військовий експерт Денис Попович вважає, що росіянам було б украй важко організувати наступ з Придністров'я, тому що їхній контингент не має у своєму розпорядженні важкої техніки, а перекинути її у невизнаний анклав окупантам поки що неможливо. Але як певний хаб, щоб проводити диверсії і розхитати ситуацію в регіоні, Придністров'я Росії вельми підходить, каже оглядач.

"Хоча подібні речі вже порушували у квітні минулого року, Придністров'я розглядали як точку напруги. Але тоді придністровська еліта досить серйозно сказала, що не хотіла б вплутуватися у війну. Так чи інакше, потрібно стежити за цією ситуацією, оскільки ми бачимо, що там якісь події наростають", — підсумував Попович.

Військовий аналітик Олексій Гетьман у коментарі для ТСН.ua висловив думку, що росіяни хочуть перекинути війська в Молдову, щоб посилити своє угрупування і створити загрозу для Одеси.

"Чому важливе Придністров'я?.. Сил та засобів там у ворога немає. Оперативне російське угрупування знаходиться в Придністров'ї, тому що там залишились дуже великі склади зі снарядами. Перемістити ці склади до Російської Федерації неможливо, але зробити там якесь угрупування, яке буде використовувати боєприпаси – це цілком можливо. Я припускаю, що вони хочуть направити в Молдову кадирівців або інший спецназ для захоплення влади в Молдові, для створення угрупування і атакування Одеси. Гадаю, що наша розвідка та сили оборони роблять розумні правильні речі, посилюючи заходи безпеки на кордоні", - зазначив Гетьман.

"Придністров'я за три дні"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Україна може допомогти Молдові "зачистити" Придністров'я за лічені дні, навіть не чекаючи перемоги у нинішній війні з РФ.

"Молдова – суверенна держава, і вона сама вирішує, кого просити допомогти. Тільки за рішенням молдовської влади ми можемо допомогти. Ми маємо можливість, за три доби це можна вирішити", – переконаний Арестович.

Він нагадав, що Придністров'я розташоване на "українському" березі ріки.

"Молдовській армії буде складно форсувати Дністер. Нам набагато простіше. Ми дружня до Молдови країна і якщо нас попросять, то не бачу перешкод", – підсумував Арестович.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua погодився, що Україна має можливості, щоб вигнати з Придністров'я російських віськових.

"Я так розумію, Україна чекає звернення з боку Молдови. У нас є сили й засоби. Ми змушені були з початку цього масованого вторгнення і раніше тримати війська на кордоні з Молдовою в тій частині, де присутні російські війська. Вони в нас є по сьогоднішній день. Ми не допустили пробивання сухопутного коридору до Придністров’я. Ми не допустили висадки морського і повітряного десанту для формування коридору до моря. Так що у нас є достатньо сил і засобів, і якщо офіційно Молдова звернеться до України, то можемо їм допомогти у вирішенні питання демілітаризації цієї території", – розповів військовий експерт.

Довідка: російські війська у Придністров'ї

Армія РФ на початку 90-х років зіграла вирішальну роль у відокремленні від Молдови сепаратистського анклаву Придністров'я. З тих пір росіяни базуються на лівому березі Дністра як "миротворчий контингент". У 2000 році на міжнародному саміті в Стамбулі Росія зобов'язалась вивести це угрупування до кінця 2004 року, але свого зобов'язання не виконала досі. Натомість РФ десятиліттями намагалася нав'язати Молдові зміни в конституції - федеративний устрій з Придністров'ям у складі.

На сьогоднішній день у Придністров'ї перебувають близько 1,5 тис. військовослужбовців РФ. Переважно це місцеві жителі, які отримали російські паспорти. Їхньою головною функцією є охорона військових складів у селі Колбасна на кордоні з Україною. Арсенал у Колбасні налічує понад 20 тисяч тонн боєприпасів, які залишилися у спадок від СРСР.

Незаконні військові формування так званої "Придністровської Молдавської республіки" налічують 7-8 тисяч осіб.

На озброєнні російської армії та їхніх проксі є легка бронетехніка, радянські танки Т-64, "Гради", протитанкові гармати, міномети.

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