Придушення протестів у Грузії: країни Балтії запровадять санкції

У країнах Балтії "не вітаються противники демократії та порушники прав людини".

Три країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія – вирішили запровадити санкції проти тих, хто "придушував законні протести в Грузії".

Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна написав у соцмережі Х.

Цахкна анонсував санкції балтійських держав проти тих, хто придушував протести у Грузії.

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"Три країни Балтії спільно погодилися запровадити національні санкції проти тих, хто придушував законні протести у Грузії. Противники демократії та порушники прав людини не вітаються в наших країнах", – йдеться в заяві голови МЗС Естонії.

Однак він не уточнив, які санкції і проти кого саме будуть запроваджені.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, під час кількаденних масштабних протестів у Тбілісі силовики застосували гумові кулі. Грузини влаштували протести через відмову проросійського уряду від євроінтеграції.

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