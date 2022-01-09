"Приголомшливо": в Росії оцінила перший раунд переговорів із США у Женеві

"Приголомшливо": в Росії оцінила перший раунд переговорів із США у Женеві

Перед офіційними переговорами відбулися попередні консультації.

У Женеві відбулися попередні консультації представників Сполучених Штатів і Росії перед офіційною зустріччю, яка відбудеться 10 січня.

Про це повідомляють росЗМІ.

Росію представляв заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, а США - перша заступниця державного секретаря Венді Шерман. Темою переговорів була безпека в Європі. Дипломати спілкувалися понад дві години.

"Приголомшливо. Розмова була складна, але ділова. Я думаю, що завтра час не витрачатимемо даремно",- заявив заступник глави МЗС за підсумками бесіди.

За його словами, завтра - на наступному раунді переговорів, сторони не будуть витрачати час даремно.

До слова, 12 січня аналогічні перемовини відбудуться між Росією і НАТО. Дискусії ОБСЄ у Відні призначені на 13 січня. Слід зауважити, що напередодні зустрічей офіційні особи США категорично відкинули вимоги Кремля щодо нерозширення Альянсу на Cхід та виведення американських військ зі Східної Європи.

Нагадаємо, серія переговорів щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає Москва від США й НАТО, розпочинаються 9 січня. Йтиметься про ультимативні вимоги Москви, які вона висунула Заходу. Від НАТО ж Росія зажадала не розширюватися на схід й окремо в цьому контексті згадала Україну. Вимагаючи не брати її до лав Альянсу.

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