Пригожин і Кадиров особливо небезпечні для влади Путіна: естонська розвідка описала процеси в РФ

Водночас диктатор переймається, що помірковані політики можуть уявити себе як альтернативу його режиму.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та лідер Чечні Рамзан Кадиров становлять загрозу для влади президента РФ Володимира Путіна, адже зростання радикальних настроїв серед керівної еліти може вийти з-під контролю диктатора.

Про це йдеться у доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії, повідомляє Delfi.

У доповіді описана поведінка російського керівництва на тлі війни в Україні. Так, за оцінками естонських фахівців, на сьогодні в Росії "вийти на перший план" намагається архірадикальна фракція правлячої еліти. А колись помірковані високопосадовці почали "привертати до себе увагу доволі екстремістськими заявами".

"Їхня поведінка може бути ознакою паніки. Можливо, вони зрозуміли, що війна в Україні була величезною помилкою, яку вже не виправити, і тепер єдиний шлях – продовжити боротьбу, використовуючи дедалі радикальніші методи", – йдеться у доповіді розвідки.

Там додала, що така радикалізація політичної еліти в РФ може бути частиною плану Путіна. Тобто очільник Кремля може дозволяти радикалам висловлюватися, аби продемонструвати, що в разі його зникнення біля керма опиниться ще більш екстремістська група.

В естонській розвідці вважають, що з тієї ж причини Путін дозволив Пригожину та Кадирову розширити їхню владу і стати популярнішими серед громадськості в Росії.

Зазначається, що російський диктатор переймається, що помірковані політики можуть уявити себе як альтернативу його режиму. Тож аби цього не сталося, Путін змушує "силові фігури з раніше помірним іміджем повністю дискредитувати себе радикальними заявами". Прикладом цього є експрезидент РФ Дмитро Медведєв. Колись його вважали відносно ліберальним політиком, а сьогодні він погрожує ядерною зброєю половині світу.

За оцінками розвідки Естонії, зростання радикальних настроїв серед російської керівної еліти може вийти з-під контролю. Не виключено, що Путіну самому може стати важко приборкати ультрарадикалів, натхнених своїм впливом, що зростає.

"Пригожин і Кадиров особливо небезпечні в цьому контексті, оскільки кожен з них, по суті, має свою приватну армію", – наголошується в доповіді.

Нагадаємо, на думку ексдепутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, в Росії вже почався процес розпаду еліт. Він зауважив, багато про що свідчить той факт, що 15 високопоставлених бізнесменів Російського союзу промисловців і підприємців "почали тікати від самої зустрічі з Путіним".

За даними української розвідки, після рішення МКС у Гаазі про ордер на арешт Путіна, настрої у Кремлі спохмурніли. Там вже шукають наступника президента Росії, а сам він у цьому участі вже не бере.

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