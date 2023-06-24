Пригожин може провести за ґратами від 12 до 20 років — ФСБ Росії

У Генпрокуратурі РФ заявили, що діям Пригожина буде надано належну правову оцінку.
Слідчим управлінням ФСБ Росії 23 червня 2023 року законно та обґрунтовано порушено кримінальну справу стосовно Пригожина О.В. за статтею 279 Кримінального кодексу Російської Федерації за фактом організації збройного заколоту.
Про це повідомляє Генпрокуратура Росії у соцмережах.
За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.
Раніше ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПДВ і вбили багато бойовиків.
У відповідь в адміністрації Путіна почалась паніка після заяв Пригожина.
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