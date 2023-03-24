Пригожин пом'якшив свою риторику щодо Міністерства оборони Росії: експерти назвали ймовірну причину

Він хоче врятувати свої сили у Бахмуті.

Фінансист групи Вагнера Євген Пригожин пом'якшив свою риторику щодо Міноборони Росії, ймовірно, через страх повністю втратити найманство в Бахмуті.

Про це пише ISW (Інституті вивчення війни).

Під час 23-хвилинного інтерв’ю 23 березня він підкреслив свою стурбованість можливим українським контрнаступом на сході України.

«Кухар» Путіна стверджував, що Україна має 200 тисяч осіб резерву, зосереджених для наступу по всьому східному фронту, зокрема, в Бєлгородській області РФ та в Бахмуті.

Він також стверджував, що наразі українці мають 80 000 військових у Бахмуті, Слов’янську та Костянтинівці для контратаки на Бахмут.

Перебільшені заяви засновник ПВК "Вагнер" про безпосередню загрозу російським військам, ймовірно, є спробою отримати додаткові постачання та підкріплення від Міноборони Росії, щоб врятувати свої сили в Бахмуті.

Він зробив кілька позитивних заяв про МО РФ, навіть визнавши, що сили МО РФ воюють разом із чеченськими підрозділами в Білогорівці Луганської області.

Пригожин також несподівано пропагував як контрольовані МО Росії зусилля з вербування добровольців, так і вербування до «Вагнера», а не лише рекламу послуг із формуваннями «Вагнера», як він зазвичай робив.

Він висловив деяку узагальнену критику російської військової бюрократії, а саме оборонно-промислової бази, але така критика перегукується з нинішнім наративом державної пропаганди.

Раніше Пригожин був затятим критиком російського військового командування, і пом’якшення його риторики може свідчити про те, що він, можливо, намагався частково задобрити російське МО, щоб отримати постачання або підкріплення для сил Вагнера в Бахмуті.

Раніше йшлося про те, що російський бізнесмен, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України. Натомість прагне зосередитися на діяльності в Африці.

Нагадаємо, що Пригожин закликав військове керівництво РФ зберегти сили через нібито наступ українських військових.

Також ватажок "вагнерівців"казав, що хоче до літа завербувати на війну проти України 30 тисяч росіян.

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