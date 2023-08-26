Пригожин усе знав і "жив у борг": Джонсон про ціну переговорів з Путіним

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що ймовірне вбивство Євгена Пригожина не могло відбутись без вказівки російського диктатора Володимира Путіна. Це свідчить про те, що домовлятись із ним не має сенсу.

Про це Джонсон написав у своїй колонці для Daily Mail.

Він впевнений, що Пригожин знав, чия прихована рука відправила його з висоти 8 500 метрів вниз, щоб разом з іншими членами групи Вагнера спалити у вогняній кулі в сільській місцевості Тверської області на північ від Москви.

"Він розумів, що відбувається, бо останні кілька тижнів, мабуть, у глибині душі чекав, що це станеться - або це, або щось дуже схоже на це", - вважає Джонсон.

Авіакатастрофа літака Пригожина / Фото: Associated Press

За його словами, світові не потрібне розслідування на місці катастрофи, не потрібно, щоб хтось дивився на ДНК або стоматологічні записи, адже світ і так знає, хто винуватець цього.

"Весь світ добре знає - і повинен знати, - що людина, яка стоїть за вбивством Пригожина і керівництва групи "Вагнера", не кажучи вже про загибель екіпажу, - це та сама людина, яка санкціонувала, наприклад, отруєння у Великобританії Олександра Литвиненка і Сергія Скрипаля. Вбивця Пригожина - та сама людина, яка стояла за вбивством опозиційного політика Бориса Нємцова і правозахисниці Анни Політковської, а також за незліченною кількістю інших злочинів", - написав Джонсон.

Експрем’єр-міністр Великої Британії наголосив, що своєю відвертою зухвалістю заколотники з групи Вагнера зруйнували ілюзію, на якій тримається російська держава - як і всі держави - про те, що вона має "монополію на легітимне застосування насильства".

Путін та його “колишній кухар” Пригожин / Фото: Associated Press

"Група Вагнера під керівництвом Пригожина відкрито і нетерпимо оскаржувала цю монополію. Чого б він не хотів досягти своєю спробою перевороту, Пригожин зробив достатньо, щоб стати - хоча б на короткий час - екзистенційною загрозою для путінського режиму. Він висміяв саму владу Кремля", - переконаний політик.

Джонсон пише, що для керівника групи Вагнера було верхом самовпевненості вважати, що Путін може пробачити його або дозволити йому невизначений час продовжувати ходити по одній і тій же землі.

"Пригожин знав, як ніхто інший, що Путін вірить у вендету... Навіть коли Пригожин кілька днів тому поїхав на африкансько-російський саміт, він, мабуть, у глибині душі думав, що живе в борг", - каже Джонсон.

Він наголошує, що тепер "маска повністю знята".

"Путін викритий як гангстер, а його абсурдна телевізійна "данина пам'яті" загиблим "вагнерівцям" - прямо зі сторінок "Хрещеного батька" (культова гангстерська драма 1972 року - ред.)", - каже Джонсон.

Він пояснює, що саме таке відкрите бажання російського президента кинути виклик США сприяє його популярності в скептично налаштованих до Заходу державах.

"Якщо Путін переможе в Україні, це стане катастрофою для демократії в усьому світі. Якби Путін переміг, це було б виправданням усіх тих, хто каже, що на Захід не можна покладатися, і що він не буде з вами й не доведе справу до кінця", – каже британський політик.

Джонсон наголошує, що тепер союзникам України не варто зациклюватись на долі Путіна, а продовжувати підтримку держави, яку він вирішив захопити.

"На щастя, є один очевидний висновок з люциферівського падіння Євгенія Пригожина. Подивіться на цей літак, що падає, усі ті, хто кажуть мені, що ми можемо знайти рішення шляхом переговорів, або що ми повинні якось заохотити українців обміняти землю на мир", – наголосив він.

Нагадаємо, російська політична аналітикиня Ольга Курносова заявила, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин міг летіти на зустріч із Путіним, яку йому призначили.

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