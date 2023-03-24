Пригожин відхрестився від заяв Кремля про те, що РФ воює з НАТО в Україні - ISW

Пригожин спростував заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні.

Також він поставив під сумнів, чи насправді в Україні є нацисти, як постійно заявляє Кремль.

Про це пише ISW.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Росія воює «виключно з українцями», які оснащені технікою, наданою НАТО, і деякими «русофобськими» найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не з самим НАТО.

Він також зазначив, що російські чиновники, швидше за все, знали, що НАТО запропонує Україні військову допомогу, тому що «смішно думати, що коли (Росія - ред.) вирішила провести цю спеціальну військову операцію, вона не врахувала допомогу НАТО Україні».

Пригожин зазначив, що не впевнений щодо цілей «денацифікації» в Україні, оскільки не знає, чи є в Україні «нацисти».

Він також зазначив, що Росія «демілітаризує» Україну лише тоді, коли всі українські війська будуть знищені, стверджуючи, що ці зусилля тривають, але незрозуміло, чи будуть вони успішними.

Росіянин заявив, що Росія може уникнути виснажливої тривалої війни, визначившись зараз, які кордони вона хоче захопити.

Він також закликав російських військових і ЗМІ припинити недооцінку українських сил і втручання у внутрішні конфлікти.

«Кухар» Путіна фактично відкинув довоєнні та післявоєнні заяви Кремля про те, що Росії необхідно захищатися від загрози НАТО в Україні, і підривав необхідність і ймовірність заявлених президентом Росії Володимиром Путіним максималістських цілей цього вторгнення.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Пригожин готується зменшити присутність "вагнерівців" в Україні. Після завершення битви за Бахмут "Вагнеру" доведеться "перезавантажитися".

Додамо, що українські військові переконані, що ватажок "вагнерівців" програє перегони з Міноборони РФ. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький вважає, що ПВК "Вагнер" взагалі може не залишитися після того, що відбувається навколо Бахмута.

Також естонська розвідка вважає, що Євген Пригожин і лідер Чечні Рамзан Кадиров становлять загрозу для влади президента РФ Володимира Путіна. Адже зростання радикальних настроїв серед керівної еліти може вийти з-під контролю диктатора.

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