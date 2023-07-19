Російський олігарх, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин втратив підтримку росіян через свій невдалий бунт. Хоч до цієї події він гіпотетично міг позмагатися з диктатором-диктатором РФ Володимиром Путіним за президентське крісло.

Про це повідомляє The Insider, матеріал якого базується на опитуванні незалежної соціологічної групи Russian Field.

Зазначається, що у травні соціологи провели телефонне опитування щодо бажаного кандидата на посаду наступного президента РФ. Опитування показало, що 30% з тих, хто не побоявся відповідати, назвали чинного очільника Кремля Путіна. Одразу після нього йшов Пригожин, який набрав 2%.

"Ця цифра здається смішною, лише 2%, але це дуже багато. У відкритому опитуванні Пригожин переміг узагалі будь-якого федерального політика. Якщо міряти рейтинг у закритих списках, він мав би просто колосальний успіх", - наголошує соціологиня Дар’я Павлова.

Експертка також наголосила, що ще на початку цього року майже 15% респондентів нічого не знали про очільника "Вагнера". Якщо говорити про підтримку Пригожина поза контекстом майбутніх президентських виборів в Росії, то за тиждень до заколоту Пригожина його підтримували 55% росіян - це на 14% більше, ніж у лютому 2023-го.

Після того, як вагнерівці" не дійшли до Москви, соціологи провели опитування. Воно показало, що ставлення до Пригожина погіршилося. Разом з тим 29% опитаних все ж продовжують підтримувати дії ватажка "Вагнера".

Опитування показує, що громадяни Росії залишилися задоволені результатами переговорів Пригожина і білоруського "президента" Олександра Лукашенка. Майже 75% заявили, що задоволені результатами конфлікту.

"Політичний капітал, набутий "кухарем Путіна" внаслідок війни з Україною, був розгублений за два дні. Тепер російське суспільство переживає лише через те, що Євгена Вікторовича не вдалося притягнути до належної відповідальності", - в матеріалі.

Нагадаємо, американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін хоче зберегти ПВК "Вагнер", але без Пригожина. За словами диктатора, він запропонував бойовикам можливість служити під керівництвом командира з позивним "Сєдой", який командував "вагнерівцями" протягом останніх 16 місяців.

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