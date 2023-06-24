Пригожин заявив, що генштаб РФ наказав відкрити вогонь з літаків по "вагнерівцям": пілоти нібито відмовилися

Євгеній Пригожин заявив, що Генштаб наказав відкрити вогонь колоною, яка нібито рухається серед мирних машин.

Про це йдеться у черговому аудіо, яке записав ватажок бойовиків ПВК "Вагнер".

«Щойно начальник Генштабу дав команду підняти літаки та відкрити вогонь колонами, які йдуть серед мирних машин. Йому байдуже, кого вбивати. Вони вбивають уже півтора року своїх мирних громадян замість того, щоб воювати із противником», - сказав Пригожин.

За словами Пригожина, льотчики відмовилися виконувати "злочинні команди".

Про яку колону йдеться, де вона рухається і чому серед мирних машин, не пояснюється. У попередньому повідомленні Пригожин заявив, що бійці "ПВК Вагнера" входять до Ростов-на-Дону.

Тим часом соціальна мережа "ВКонтакті" заблокувала одну із заяв засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

На сторінці пресслужби компанії "Конкорд", що належить Пригожину, в соцмережі замість заяви, опублікованої 23 червня о 21:52 за київським часом, з'явилося повідомлення про те, що матеріал заблокований на території РФ на підставі рішення Генеральної прокуратури Російської Федерації від 23 червня 2023 року.

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Підтверджень тому, що якась колона рухається у бік Ростова, як і раніше, немає. Жодних фотографій та відео в телеграм-каналах, пов'язаних із «ПВК Вагнера», так і не з'явилося.

Нагадаємо, що раніше ФСБ закликало "вагнерівців" затримати Пригожина.

Зауважимо, що раніше повідомлялося, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин може провести за ґратами від 12 до 20 років. Про це заявили у ФСБ Росії.

Додамо, що раніше ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПДВ і вбили багато бойовиків.

У відповідь в адміністрації Путіна почалась паніка після заяв Пригожина.

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