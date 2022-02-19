Пригрозили РФ санкціями, закликали до діалогу і звинуватили в порушенні "Мінська": в G7 зробили заяву

Пригрозили РФ санкціями, закликали до діалогу і звинуватили в порушенні "Мінська": в G7 зробили заяву

Політики стурбовані "неспровокованою і невиправданою концентрацією сил Росії" біля України.

Міністри країн "Великої сімки" звинуватили Російську Федерацію у порішенні Мінських домовленостей та пригрозили санкціями через спровоковане загострення біля українських кордонів.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, яку оприлюднила пресслужба МЗС Німеччини.

Зустріч міністрів закордонних справ G7 відбулася під час Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 19 лютого. Участь у заході взяв і керівник українського МЗС Дмитро Кулеба.

В тексті документа зазначається, що дипломати Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також високий представник Євросоюзу глибоко стурбовані військовим нарощуванням Росії поблизу кордонів України, в незаконно анексованому Криму та на території Білорусі. Мовляв, "неспровокована і невиправдана концентрація сил Росії ставить під загрозу глобальну безпеку та міжнародний порядок".

Очільники міністерстві закликають до дипломатії, відведення військ від українських кордонів. Крім того, наголошують: Москва мусить повністю виконувати міжнародні зобов’язання. " Ми підтверджуємо нашу рішучість знайти мирне і дипломатичне вирішення нинішньої кризи. Закликаємо Росію прийняти пропозицію діалогу в межах двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності зі Сполученими Штатами, НАТО-Рада Росії та ОБСЄ", - йдеться у тексті.

Дипломати очікують, що Кремль здійснить оголошене скорочення своєї військової діяльності вздовж кордонів України. За їхніми словами, зростання кількості порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення останніми днями викликає серйозне занепокоєння.

"Ми засуджуємо застосування важкого озброєння та невибіркові обстріли цивільних районів. Це явне порушення Мінських домовленостей. Ми також засуджуємо видавння російських паспортів мешканцям непідконтрольних уряду територій України. Це явно суперечить духу Мінських домовленостей", - йдеться у документі.

За словами міністрів країн "Великої сімки", вони стурбовані ватажків "ЛНР" і "ДНР" на окупованих територіях України. Вони наголошують, що такі дії слід розглядати, як підготовку до військової ескалації, а інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої ​​військової ескалації. У заяві наголошують: Російська Федерація повинна використати свій вплив на окупаційні адміністрації для деескалації.

У документі також йдеться про санкції, які застосують до Росії у разі агресії. Втім, міністра наголошують, що готові до широкого діалогу з Москвою.

Нагадаємо, розвідка США показала, що заяви Росії про відведення військ від українських кордонів лунали, аби приховати справжні наміри Кремля в регіоні та ввести в оману світові держави. Більше того у Сполучених Штатів є додаткові розвідувальні дані, які вказують на те, що РФ під чужим прапором планує використовувати хімічну речовину проти мирних жителів та звинуватити у смерті людей Україну.

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