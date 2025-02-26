Прихильники Трампа хочуть змінити Конституцію, щоб той міг стати президентом утретє

Відповідно до американської Конституції, ніхто не може бути обраний президентом США більш ніж двічі. Але затяті прихильники Трампа не здаються, сподіваючись подолати цю серйозну перешкоду.

Група відданих прихильників президента США Дональда Трампа перебуває на ранньому етапі кампанії з переписування Конституції, щоб політик міг відпрацювати ще один термін. Це ідея, яку не відкидає сам Трамп.

Про це повідомляє NBC News.

Спочатку як кандидат 2024 року, а потім уже на президентській посаді Трамп постійно натякав, підігрівав, розвивав, підтримував і, щонайменше, не давав згаснути малоймовірній ідеї, що він може знову балотуватися і відслужити ще один термін.

"Мені дозволено балотуватися знову?" – запитав Трамп у січні 2025 року на зустрічі з республіканцями Палати представників у Південній Флориді.

Конституція чітко дає відповідь на це запитання – ні. Відповідно до 22-ї поправки, ніхто не може бути обраний президентом США більш ніж двічі. Це унеможливлює третій термін для Трампа.

"Немає жодного аргументу, що президент Трамп може бути знову обраний на цю посаду", – заявив у інтерв’ю Дж. Майкл Латтіг, суддя федерального апеляційного суду у відставці, якого на посаду призначив республіканський президент Джордж Буш-старший.

Але затяті прихильники не здаються, сподіваючись подолати цю серйозну перешкоду.

Що відомо про ініціативу прихильників Трампа?

Вихідними на конференції Консервативної політичної дії (CPAC) неподалік від Вашингтона був плакат із написом "Проєкт третього терміну", що зображав Трампа в імператорському вбранні Юлія Цезаря.

"За Трампа 2028-го… і далі!" – було написано на плакаті.

Один з організаторів, 37-річний Шейн Трехо з Мічигану, сказав, що мета – переконати консервативних республіканців підтримати запропоновану конституційну поправку, яку в січні подав конгресмен Енді Оглс, республіканець із Теннессі та союзник Трампа.

Резолюція Оглса передбачає збільшення президентських термінів від восьми до 12 років. Це означає, що у разі перемоги Трамп міг би залишатися у владі до січня 2033 року, коли йому буде 86 років.

Ідеолог руху MAGA та колишній старший радник Трампа Стів Беннон розпалював консервативну аудиторію на CPAC, заявивши у своїй промові: "Ми хочемо Трампа 2028-го. Це те, чого вони не можуть витримати. Така людина, як Трамп, з’являється лише раз або двічі в історії країни. Ми хочемо Трампа!"

Щодо самого Трампа, то під час зустрічі з республіканцями Палати представників після своєї перемоги на виборах у листопаді він сказав їм: "Я підозрюю, що більше не буду балотуватися, якщо тільки ви не скажете: "Він такий хороший, що ми повинні щось придумати".

Видання зауважило, що це можна сприйняти як жарт або як запрошення до дії. Але це точно не була категорична відмова.

"Ми віримо, що якщо народ цього вимагатиме, він знову вийде вперед і служитиме свій третій термін. Це може бути реальна можливість не просто змінити деякі правила через укази. Виконавчі укази можна швидко скасувати. Це може стати справжнім способом для Трампа змінити майбутнє країни на покоління вперед", – висловився Трехо.

Білий дім не відповів на запит про коментар щодо того, чи хоче Трамп ухвалення резолюції Оглса.

Думки серед республіканських законодавців та ексрадників Трампа щодо серйозності цієї ідеї розходяться. Багато хто вважає, що він просто тролить своїх критиків – дратуючи їх натяками, що нікуди не зникне.

У статті йдеться, що Трамп – це самопроголошений монарх Америки. Коли його адміністрація скасувала програму платного в’їзду до центру Нью-Йорка, він написав великими літерами у своїй соцмережі: "Хай живе король!"

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Підхопивши цей сигнал, різні офіційні акаунти Білого дому розмістили зображення Трампа на фейковій обкладинці журналу в коштовній короні.

"Президент Трамп жартує про третій термін, як шеф-кухар жартує про те, що поставить собі мішленівську зірку – очевидно, що цього не буде, але цікаво дивитися, як критики від цього божеволіють", – сказав керівник передвиборчої кампанії Трампа 2020 року Бред Парскейл.

Однак інші вважають, що якщо Конституцію все ж змінять, дозволивши третій термін, Трамп не упустить такої можливості.

"Якщо це можна здійснити процедурно, він, швидше за все, дуже серйозно це розглядає. Так, для цього потрібна конституційна поправка, але не забувайте, що Конституцію вже змінювали, щоб запровадити обмеження термінів. А значить, це можна і скасувати", – сказала адвокатка передвиборчої кампанії Трампа 2020 року Дженна Елліс, яка нині є старшою радницею в Американській сімейній асоціації.

Шляхи внесення поправок до Конституції США

Існує два шляхи внесення поправок до Конституції і обидва вони складні.

Більш поширений варіант вимагає ухвалення двома третинами Конгресу, а потім – ратифікації трьома чвертями штатів (38 з 50).

З огляду на вузьку республіканську більшість у Палаті представників і Сенаті та поляризованість виборців, подолати цей бар’єр майже неможливо.

"Це рішення має ухвалити цей орган, а я не бачу, щоб він на це пішов", – сказав у коментарі конгресмен-республіканець Піт Сешнс із Техасу.

Другий шлях – скликання конституційного конвенту, якщо дві третини штатів (34 з 50) погодяться на це. Проте навіть у цьому разі зміни доведеться ратифікувати трьома чвертями штатів.

"Ми маємо найменше поправок серед усіх подібних конституцій, тому що змінити Конституцію майже неможливо – адже 34-38 штатів ніколи не дійдуть згоди між собою", – зазначає професорка права Джорджтаунського університету Вікторія Нурс.

Якщо конституційна поправка відбудеться, це дасть Трампу змогу утримувати вплив у Конгресі, адже навіть натяк на можливість його перебування у владі змушуватиме законодавців "триматися в строю".

"Він править Конгресом через страх", – сказав експосадовець Національного комітету Республіканської партії Майкл Дюгейм.

До слова, штучний інтелект назвав Трампа та мільярдера Ілона Маска головними брехунами сучасності.