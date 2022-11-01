Прихвостень Путіна Пригожин зненацька назвав Зеленського "впевненим і симпатичним хлопцем"

Засновник ПВК "Вагнер" і так званий "кухар Путіна" Євген Пригожин похвалив українського президента Володимира Зеленського за рішучість та відзначив його впевненість у собі.

Таку думку поплічник кремлівського диктатора висловив, відповідаючи на запитання журналіста одного з російських ЗМП про те, "що небезпечніше для РФ - критик оточення Путіна, журналіст Олександр Невзоров чи Володимир Зеленський".

"Ви порівнюєте Невзорова та Зеленського. Зеленський хоч і є президентом країни ворожої зараз до Російської Федерації, але все ж таки він твердий, впевнений у собі, прагматичний, симпатичний хлопець. Про Невзорова цього сказати не можу. Він багато і добре говорить, але, на мою думку, він просто привабливий, але базіка", - висловився олігарх.

Роль Пригожина у війні

На війні, яку РФ розпочала 24 лютого, засновник "вагнерівців" не лише вербує в'язнів, а й заробляє собі політичні бали. Робить він це, критикуючи еліти, командування збройних сил Росії та представників влади. Олігарх починає утверджуватися як нова політична сила.

Щобільше - контрольована Пригожиним приватна військова компанія посилює свій вплив. "Вагнер", що не має в Росії жодного офіційного статусу, вже вербує пілотів літаків і екіпажі ракетних комплексів. Путінський "кухар" перетворив ПВК "Вагнер" на "паралельну армію".

Тим часом аналітики наголошують, що паралельна до Міноборони військова структура може стати великою загрозою для правління диктатора Володимира Путіна.

Попри те, що Пригожин намагається всіляко вислужитися перед президентом, своїми діями олігарх підриває авторитет очільника Кремля. Адже "кухар Путіна" може перетягнути роль "сильної людини" на себе.

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