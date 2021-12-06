Приклад Фінляндії: у Німеччині заявили, що Україну треба взяти до ЄС, але не до НАТО

Приклад Фінляндії: у Німеччині заявили, що Україну треба взяти до ЄС, але не до НАТО

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер не вірить у можливість повномасштабного вторгнення РФ до України.

Україні найкраще брати приклад із Фінляндії, яка є членом Європейського Союзу, але не входить до НАТО.

Таку думку висловив глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішінгер в інтерв'ю Handelsblatt.

Ішингер не вірить у можливість повномасштабного вторгнення РФ до України. За його словами, у Москві знають, що ціна за це буде набагато вищою за вигоду.

"Президент Росії Путін вважає, що займає оборонну позицію. Він давно боїться, що США таки приймуть Україну та Грузію до НАТО. Це червона лінія для Росії. Не можна сказати, що Україна та Грузія ніколи не можуть стати членами НАТО. Але ми могли запропонувати Україні орієнтуватися на фінів у довгостроковій перспективі. Фінляндія є членом ЄС, але не НАТО", — сказав Вольфганг Ішингер.

Він вважає правильним, що нова коаліційна угода спочатку займає чітку позицію щодо ситуації в Україні та Білорусі, а лише потім говорить про Росію. На думку Ішингера, Росія проводить "опортуністичну політику", тому з Москвою потрібно вести переговори з позиції сили.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про вступ України до НАТО матиме політичний характер, оскільки деякі країни продовжують дотримуватися тактики непровокування Росії у цьому питанні.

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