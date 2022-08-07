Приклад повної деградації: ексрадник РФ при ООН - про те, чому Лаврова тримають в МЗС 20 років

Ексдипломат РФ припустив, що Лавров може усвідомлювати, що верзе нісенітниці, але боїться йти у відставку через загрозу розправи.

Сергій Лавров на посаді міністра закордонних справ РФ – приклад повної деградації російської дипломатії.

Про це заявив колишній співробітник постійного представництва Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв в ефірі Радіо НВ.

"Лавров – це приклад повної деградації. Починав він багатообіцяюче. Коли він став міністром, я пам'ятаю, як усі казали: "Який чудовий міністр. Такий вихований, справжній дипломат". І зараз це якась зла карикатура на дипломатію. Не кажучи про те, якими людьми він оточив у МЗС і як вони компрометують російську дипломатію вже багато років", — вважає Бондарєв.

Ексдипломат нагадав, що Лавров працює на посаді міністра закордонних справ від 2004 року.

"А коли ти 20 років працюєш міністром, то зовсім інакше починаєш сприймати, напевно, і міністерство, і світ загалом. У тебе [у голові] відбуваються певні зміни і картина світу змінюється. Цілком можливо, він справді вважає, що Україна готувала напад на Росію, готувалася біологічна зброя, спрямована виключно проти росіян. І ось ця вся нісенітниця транслюється ним цілком щиро", — припустив він.

Водночас Бондарєв не виключає і другого варіанту: що Лавров боїться йти у відставку через загрозу розправи.

"Можливо, він хапається за голову і думає: "Який жах відбувається. Але що робити? Якщо я піду, мене одразу… Самі розумієте — Новачком чи "старичком" отруять, тощо", — зазначив колишній співробітник постійного представництва Росії при ООН.

Нагадаємо, що у травні радник Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв розкритикував політику деградації пропутінського режиму та вирішив подати у відставку.

Раніше зірка "Кварталу 95" насмішив пародією на Лаврова в Африці.

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