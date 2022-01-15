Ексочільник кіберполіції допустив імовірну участь розвідки Білорусі в хакерській атаці на українські сайти

Демедюк припустив, що хакери використали Google Translate для перекладу своїх заяв польською мовою.

За кібератакою, яку було здійснено на сайти державних органів в ніч проти 14 січня, імовірно, може стояти хакерська група, пов'язана з розвідкою Білорусі.

Про це заявив колишній начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк, пише Reuters.

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За його словами, хакери використали шкідливе програмне забезпечення, схоже на те, яке використовувала група, пов'язана також й із російською розвідкою. На його думку, за хакерську атаку, імовірно, відповідальна група, відома як UNC1151.

"Ми попередньо вважаємо, що група UNC1151 може бути залучена до цього нападу. Це кібершпигунна група, пов'язана зі спеціальними службами Білорусі. Шкідливе програмне забезпечення дуже схоже за своїми характеристиками на програмне забезпечення, яке використовується групою ATP-29. Група спеціалізується на кібершпигунстві, яка пов'язана з російськими спецслужбами (Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації) і яка для своїх атак вдається до вербування або таємної роботи своїх інсайдерів у потрібній компанії", - сказав він.

Крім того, Демедюк висловив припущення, що кібератака сталася для "більш деструктивних дій".

"Зіпсованість сайтів була лише прикриттям для більш руйнівних дій, що відбувалися за лаштунками та наслідки яких ми відчуємо у найближчому майбутньому", - сказав Сергій Демедюк.

Демедюк припустив, що хакери використовували Google Translate для перекладу польською мовою.

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"Зрозуміло, що таким примітивним методом їм не вдалося нікого ввести в оману, але все ж таки це свідчення того, що зловмисники "зіграли" на польсько-українських відносинах (які з кожним днем стають лише міцнішими)", — підсумував він.

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

У Держспецзв'язку хакерську атаку вважають найпотужнішою за останні чотири роки. Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора під час брифінгу повідомив, внаслідок дій зловмисників постраждало близько 70 сайтів.

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