Прикро, що Зеленський і Трамп сваряться: американський бізнесмен назвав єдиного прихильника війни

Джен Кін переконаний, що і український, і американський лідери хочуть миру.

Американський бізнесмен Джен Кін висловив схвилювання через перепалки між президентом США Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським. Адже, наголошує він, не хоче миру лише "фюрер" РФ Володимир Путін.

Про це Кін заявив ефірі телеканалу Fox News, який належить республіканцям.

"Прикро, що обидва президенти (Зеленський та Трамп - Ред.) публічно сваряться, хоча мають спільну мету. По-перше, вони обидва прагнуть мирної угоди. По-друге, вони хочуть незалежну, суверенну Україну з надійним майбутнім. Цього прагне адміністрація, і, звісно, цього хоче Зеленський. Лише одна людина на переговорах цього не хоче - це Путін", - наголосив Джен Кін.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп своїми останніми заявами паплюжить українського лідера Володимира Зеленського. Видання The New York Times наголошує, що обмін заявами між Трампом і Зеленським свідчить про те, наскільки багато змінилося з інавгурацією нового президента у Вашингтоні.

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