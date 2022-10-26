Застосування ядерної зброї Росією проти України буде неймовірно серйозною помилкою - Байден

Кремль може спробувати провести "операцію під фальшивим прапором".

Росія зробить неймовірно серйозну помилку, якщо спробує застосувати ядерну зброю проти України.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден, повідомляє видання The Hill.

Байден зазначив, що використання тактичної ядерної зброї проти України буде неймовірно серйозною помилкою Кремля, при цьому заявив, що він не впевнений, що Москва спробує провести "операцію під фальшивим прапором".

"Я не знаю. Але це було б серйозною, серйозною помилкою", – додав президент США.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що чим швидше Україна переможе російських агресорів, тим менше вони зможуть принести Бід для інших країн.

У свою чергу радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що своїми заявами про "брудну бомбу" Росія хоче замаскувати можливе використання тактичної ядерної зброї проти України.

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