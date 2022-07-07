"Примітивна пропаганда": Подоляк прокоментував заяви Путіна, який "ще не починав воювати"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував свіжі висловлювання президента Росії Володимира Путіна на тему війни проти України.

Зокрема, радник голови ОП відкинув твердження очільника Кремля про те, що Росія начебто воює з колективним Заходом.

Про це Подоляк написав у Мережі.

"Немає жодного плану "колективного Заходу". Лише конкретна z-армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Усе інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана Путіна про "війну до останнього українця" – іще один доказ продуманого російського геноциду", – йдеться у повідомленні радника голови ОП.

Нагадаємо, 7 липня Путін вкотре проголосив вигадки власної пропаганди про те, що Росія нібито воює не з Україною, а з колективним Заходом. Очільник Кремля також вдався до погроз, сказавши, що Росія ще не "починала воювати", а "Захід хоче воювати з нами до останнього українця".

Водночас цього ж дня в міноборони Росії оголосили, що беруть оперативну "паузу" у війні проти України.

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