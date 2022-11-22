Примушення до миру: Єрмак назвав мету російських ударів по цивільних об’єктах

Керівник ОП пояснив, чому РФ провокує гуманітарну катастрофу в Україні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, навіщо Росія завдає ударів по мирних містах і цивільних об’єктах – від будинків до лікарень і шкіл.

Про це він написав у Тwitter.

Єрмак наголосив, що такі дії – елементи російської стратегії.

"Мета очевидна: викликати масштабну гуманітарну катастрофу, спровокувати чергову кризу біженців у Європі. Або примусити до миру Україну, або примусити Захід примушувати Україну до миру", – зазначив керівник ОП.

Чи можуть Україну примусити до переговорів

За інформацією Wall Street Journal, Штати непублічно натякають Києву про необхідність переговорів.

У німецькому виданні Вild пишуть, що Кремль хоче тиснути на Україну та Захід, щоб змусити переговори про припинення вогню.

На думку радника глави ОП Михайла Подоляка, намагання Заходу посадити Україну за стіл переговорів після серії великих військових перемог рівнозначні проханню капітуляції.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Путін просуває ідею переговорів, що заморозити ситуацію на фронті і закріпитися на окупованих територіях.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний своєю чергою наголосив, що українські військові не приймуть жодних перемовин, домовленостей чи компромісних рішень із РФ.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що Путін отримав від країни-посередниці (якої саме, не вказують) проєкт можливої "угоди" з Україною. Україна і РФ цей факт заперечують.

Київ вирішуватиме коли і на яких умовах вести переговори з Росією - Столтенберг