Примусити Російську Федерацію шукати мир: про що Зеленський спілкується з світовими лідерами

Примусити Російську Федерацію шукати мир: про що Зеленський спілкується з світовими лідерами

Питання покарання всіх винних у злочинах проти українців український президент обговорив з європейськими колегами.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався про необхідність посилення санкцій проти Росії й у зверненні до парламенту та народу Республіки Корея.

Про це у черговому відеозверненні проти ночі 12 квітня заявив український президент Володимир Зеленський.

"Цього тижня продовжу такий формат спілкування з державами-партнерами. Завтра буду звертатися до парламенту й народу Литовської Республіки. До речі, в Україні з візитом перебувала премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Я вдячний їй за підтримку, як і всьому литовському народу", - сказав Зеленський.

"Питання покарання всіх винних у злочинах проти українців обговорив і з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Другою важливою темою розмови з ним було посилення санкцій проти Росії. Будемо й надалі координувати наші кроки для того, щоб примусити Російську Федерацію шукати мир. Співпрацю в енергетичній сфері обговорив з прем'єр-міністром Норвегії. Подякував за підтримку зусиль, спрямованих на примус Росії до миру. Провів розмову з головою Африканського союзу, президентом Сенегалу. Поінформував його про актуальну ситуацію в Україні, про глобальні загрози, створені російським вторгненням", - резюмував глава української держави.

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