Примусове приземлення літака у Мінську, продаж землі та декларування: що 3 червня у порядку денному Ради

Засідання має розпочатися о 10:00.

У четвер, 3 червня, Верховна Рада збереться на чергове пленарне засідання п'ятої сесії.

Згідно з порядком денним, сьогодні парламентарі мають ухвалити заяву щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську. Також депутати планують розблокувати підписання закону про продаж землі, що перебуває у державній власності, через електронні аукціони. Для цього має бути відхилено сім проєктів постанов про скасування рішення парламенту щодо ухвалення у другому читанні та в цілому проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" (№ 2195).

Крім того, у порядку денному роботи Верховної Ради на сьогодні законопроєкти: про добровільне одноразове декларування та про кримінальну відповідальність за надання неправдивих даних в деклараціях, проєкт закону про запобігання та протидії антисемітизму в Україні, урядовий законопроєкт, спрямований на поступове виведення із користування паспорта у формі книжечки.

Також у порядку денному на цей день ратифікаційні законопроєкти і проєкти постанов про встановлення меж і перейменування населених пунктів.

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