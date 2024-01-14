"Принцип одного Китаю": Пекін наголосив, що тайванське питання є внутрішньою справою КНР

В уряді КНР заявили, що тайванське питання є внутрішньою справою Китаю і які б зміни не відбулися на Тайвані, основний факт, що в світі є лише один Китай і Тайвань являється його частиною залишається незмінним.

Про це йдеться в заяві речника Управління у справах Тайваню Держради КНР із приводу результатів виборів на Тайвані, - пише Укрінформ.

«Тайванське питання є внутрішньою справою Китаю і які б зміни не відбулися на Тайвані, основний факт, що в світі є лише один Китай і Тайвань є частиною Китаю, не зміниться», - йдеться в заяві.

Також незмінними залишаються позиція уряду КНР щодо підтримки принципу одного Китаю та протидії сепаратизму «незалежності Тайваню», «двох Китаїв» і «один Китай, один Тайвань», а також переважний консенсус міжнародної спільноти стосовно дотримання принципу одного Китаю.

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«Принцип одного Китаю є надійною опорою миру та стабільності в Тайванській протоці. Ми віримо, що міжнародне співтовариство й надалі дотримуватиметься принципу одного Китаю, розумітиме та підтримуватиме справедливу справу китайського народу, який протидіє сепаратистській діяльності «незалежності Тайваню» та прагне досягти національного возз’єднання», - наголосив речник відомства.

У суботу, 13 січня, на Тайвані відбулися президентські та парламентські вибори. Перемогу здобув віцепрезидент від правлячої Демократичної прогресивної партії (DPP) Лай Чінте, який є прихильником незалежності острова від КНР.

Нагадаємо, останніми роками риторика КНР щодо Тайваню стає більш агресивною. У Пекіні все частіше говорять про те, що військовий шлях не виключений, якщо не буде досягнуто об'єднання мирним шляхом.

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