"Принципи Статуту ООН - це не меню а-ля карт": Гутерреш переконаний, що вони не мають застосовуватися вибірково

"Принципи Статуту ООН - це не меню а-ля карт": Гутерреш переконаний, що вони не мають застосовуватися вибірково

Він також висловив занепокоєння з приводу перекручування концепції миротворчості.

Принципи Статуту ООН не можуть застосовуватися вибірково й повинні виконуватися всіма країнами - членами Організації Об’єднаних Націй.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у зверненні щодо ситуації в Україні, - пише Укрінформ.

"Принципи Статуту ООН - це не меню а-ля карт", - підкреслив генсек ООН.

Він висловив занепокоєння з приводу перекручування концепції миротворчості.

"Я пишаюся досягненнями миротворчих операцій ООН, у яких так багато блакитних шоломів пожертвували своїми життями, захищаючи цивільне населення. Але коли війська однієї країни заходять на територію іншої країни без її згоди, вони не є безсторонніми миротворцями. Вони взагалі не є миротворцями", - наголосив Гутерреш.

Також він відкинув пропагандистські звинувачення в "геноциді", що лунають з боку Росії на адресу України.

Генсек ООН констатував, що рішення Російської Федерації визнати так звану «незалежність» ОРДЛО є порушенням територіальної цілісності й суверенітету, України. І вкотре нагадав, що такі односторонні заходи прямо суперечать принципам Статуту ООН.

За словами Гутерреша, ці дії є серйозним ударом по Мінських угодах, схвалених Радою Безпеки.

"Нам потрібна деескалація негайно", - додав він, наголосивши на необхідності повернутися до діалогу і переговорів. Інакше, застеріг Гутерреш, нинішня криза буде жахливо згубною як для України, так і для Росії.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Окрім того, Путін розпорядився ввести війська на територію ОРДЛО.

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