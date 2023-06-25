Приниження Путіна: Подоляк та Данілов назвали наслідки “путчу Пригожина” для Кремля

У Росії повернення до життя, яке було раніше, більше не буде.

Своїм маршем на Москву у суботу, 24 червня, ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин принизив режим Путіна, продемонструвавши, що хизуватися силою може не тільки чинний господар Кремля.

Таку думку висловив у своєму Twitter радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він висловив своє здивування “феноменальним” рішенням Пригожина скасувати марш на Москву у той час, коли він “майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви”.

Водночас, за його словами, від цього “путчу” була певна користь.

“Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає…” - зауважив Михайло Подоляк.

Ще до того, коли стало відомо про відмову Пригожина продовжувати свій марш на Москву, в ефірі національного телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що, незалежно від того, чим закінчиться авантюра ватажка “вагнерівців”, “зірка з башти Кремля буде знята”.

“Якщо не вдасться це зробити Пригожину і його компанії - є кому цим питанням займатися, будуть наступники... На Росії процесу повернення до життя, як було раніше, вже не буде", - наголосив він.

За словами Данілова, Пригожин не є самостійною фігурою у російській політиці, тож рано чи пізно путінський режим упаде.

"У Пригожина обов'язково є спільники, які знаходяться в Кремлі. Він не самостійно приймає такі рішення, він не самостійно рухається в цих всіх процесах... Процеси на Росії набирають певних обертів… На кожного царя в Росії є своє ГКЧП", - резюмував він.

Нагадаємо, увечері 24 лютого в пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили про досягнуту домовленість із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним зупинити рух його найманців на території Росії.

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