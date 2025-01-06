Припинення транзиту газу Росії через Україну: в ЄС зробили заяву

Припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою не мало впливу на постачання для Євросоюзу.

Припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою, що сталося зранку 1 січня, не вплинуло ані на енергетичну безпеку країн ЄС, ані на споживчі ціни на ринку.

Про це заявила представниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен, пише "Інтерфакс-Україна".

З її слів, минулого тижня відбулося засідання надзвичайної координаційної групи з питань газу, аби оцінити наслідки закінчення цієї транзитної угоди.

"Немає жодних проблем або побоювань щодо безпеки постачання для Європейського союзу після закінчення транзиту. Щодо цін, ринки вже врахували це, і ми не побачили стрибків цін новому року", – повідомила вона.

Ітконен наголосила, що фундаментальні показники ринку стабільні. Крім того, попит залишається стриманим – на рівні близько 18% порівняно з докризовим рівнем. Важливим фактором підтримання стабільності енергетичної безпеки в ЄС стали "рекордні рівні відновлюваних джерел енергії в Європі".

Водночас з настанням холодів Єврокомісія "пильно стежить за нашими державами-членами, щоб також контролювати ситуацію з цінами".

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу своєю територією в інтересах національної безпеки.

Зі свого боку, прем'єр Словаччини Робер Фіцо заявив, що через припинення транзиту газу з РФ Братислава запровадить "адекватні заходи". Зокрема, його партія Smer-SD підтримає зменшення допомоги біженцям з України.

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