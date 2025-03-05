Припинення військової допомоги – це останній важіль тиску Трампа на Україну: експерт

Політолог також зауважив, що у відносинах між Україною та США "починається певна розрядка".

Якщо військова допомога від США припиниться і Україна вистоїть, то в американського президента Дональда Трампа вже не залишиться можливостей тиску на Київ.

Таку думку політолог Олександр Леонов висловив у ефірі "Київ24".

Леонов проаналізував останні заяви Трампа та розповів про гарні і погані новини для України.

"Коли Дональд Трамп казав про зупинення допомоги, він про Україну не сказав про призупинення воєнної допомоги. І це, вочевидь, такий місточок до того, щоби продовжити говорити. Погана новина – що Дональд Трамп намагається от це використовувати як засіб тиску на Україну. Але з іншого боку, він має розуміти, що це остання "ядерна зброя". Бо якщо він позбавить Україну воєнної допомоги, а Україна втримається і зможе продовжувати війну, то тоді можливості тиснути на Україну у Дональда Трампа не залишиться", – вважає політолог.

Він звернув увагу на дві важливі для українсько-американських відносин речі.

"По-перше, все ж таки починається певна розрядка і кроки з боку України були помічені і прийняті Трампом. Це важливий момент, оскільки багато було сумнівів, чи захочуть його представники і він сам реагувати на кроки примирення з боку України", – сказав експерт.

Ще важливішим моментом Леонов назвав те, що у Трампа немає жодного плану щодо припинення бойових дій в Україні.

"Він багато про це говорить, але навіть жодного елементу не з’явилося, і поки що все це знаходиться на дуже початковому етапі. Бо коли анонсували виступи Дональда Трампа, говорилося, що він нарешті представить свій план. Так от плану взагалі не було", – звернув увагу політолог.

За його словами, Україна разом з Європою має наповнювати сенсом переговори.

"Україна разом з Європою має наповнювати змістом ці розмови. І я думаю, саме тому Росія так категорично проти виступає залучення Європи до переговорів. Оскільки Росії потрібні обіцянки, а нам потрібна конкретика. Як тільки з’явиться конкретика, Росія почне плисти. І стане зрозумілим, що якраз Росії не потрібне припинення вогню", – розповів експерт.

Нагадаємо, під час свого виступу у Конгресі 4 березня Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського про те, що держава готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир. Президент США сказав: "Я ціную, що він надіслав цього листа".