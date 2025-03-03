Припинення військової підтримки від США стане допомогою Путіну — Зеленський

Допомога від Сполучених Штатів зараз продовжує надходити у вигляді зброї.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що припинення військової допомоги від США означатиме допомогу Путіну в його агресивній війні.

Про це він сказав в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії.

За його словами, військова допомога від Сполучених Штатів зараз продовжує надходити у вигляді зброї.

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“Ми, безумовно, розуміємо, що допомога, яку ми зараз отримуємо, це та допомога, яка колись була ухвалена Конгресом США. Нову допомогу в Конгресі поки що ніхто не розглядав”, зауважив український президент.

При цьому Зеленський наголосив, що нікому не вигідно, щоб ця допомога зупинилася.

“Ми розраховуємо на допомогу США. Я вважаю, що припинення такої допомоги буде допомогою Путіну. Вважаю, що США - представники цивілізованого світу, лідери цього світу, і думаю, що вони точно не будуть допомагати Путіну”, - підсумував він.

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Нагадаємо, у лютому цього року спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту з масштабною допомогою для України "немає жодного апетиту".

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