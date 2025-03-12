"Припинення вогню може бути протягом декількох днів": Рубіо назвав умову

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про свої сподівання на припинення вогню між Росією та Україною. Це може відбутися протягом "декількох днів", якщо в РФ погодяться на це після переговорів США та України в Саудівській Аравії.

Із посиланням на слова Рубіо про це пише The New York Times.

"Ось як ми хотіли би бачити світ через кілька днів: жодна зі сторін не стріляє одна в одну — ні ракетами, ні ракетами, ні кулями, ні артилерією", — уточнив він умови припинення вогню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив раніше, що американська делегація вже прямує до Росії для переговорів щодо припинення вогню. При цьому він пригрозив фінансовими санкціями у разі відмови Москви.

Читайте також: