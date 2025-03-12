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"Припинення вогню може бути протягом декількох днів": Рубіо назвав умову

"Припинення вогню може бути протягом декількох днів": Рубіо назвав умову

Марко Рубіо - держсекретар США / Фото: Associated Press

Пропозиція щодо припинення вогню ставить Путіна перед дилемою.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про свої сподівання на припинення вогню між Росією та Україною. Це може відбутися протягом "декількох днів", якщо в РФ погодяться на це після переговорів США та України в Саудівській Аравії.

Із посиланням на слова Рубіо про це пише The New York Times.

"Ось як ми хотіли би бачити світ через кілька днів: жодна зі сторін не стріляє одна в одну — ні ракетами, ні ракетами, ні кулями, ні артилерією", — уточнив він умови припинення вогню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив раніше, що американська делегація вже прямує до Росії для переговорів щодо припинення вогню. При цьому він пригрозив фінансовими санкціями у разі відмови Москви.

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