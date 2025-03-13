Припинення вогню не на користь Путіну: The Economist назвав небезпеку від реакції "фюрера"

"Фюрер" не отримав в Україні того, чого хотів.

Припинення вогню, на яке погодилася Україна після переговорів із США у Джидді, не на користь агресорці Росії. Російський "фюрер" Володимир Путін зробить усе, щоб максимально відтягнути рішення.

Про це йдеться у матеріалі Тhe Economist.

Автори матеріалу пишуть, що тимчасова пауза дасть Україні можливість поповнити запаси озброєння. Що більше - ця пауза може затягнутися, адже, згідно з опитуваннями, росіяни втомилися від війни.

"Яка б сторона не відновила бойові дії першою, це викличе міжнародний осуд і гнів Дональда Трампа", - йдеться в статті.

Тим часом проблема "фюрера" Путіна в тому, що він ще не отримав в Україні того, чого хотів. Метою Кремля було підпорядкувати або скалічити Україну, розірвати її зв'язки із Заходом, позбутися проблемного президента Володимира Зеленського і надовго послабити її збройні сили. Втім, незважаючи на величезні втрати, які становлять 150-210 тис. загиблих росіян, усе, що вдалося зробити Путіну, - це захопити близько 11% української території, додавши до того шматка близько 7 %, який він захопив 2014-го.

"Мета не виправдала засоби", - наголошують в The Economist.

Зазначається, що Путін шукає можливість відвоювати за допомогою президента США Дональда Трампа те, що йому не вдалося захопити на полі бою. Зараз небезпека полягає в тому, що господар Кремля спробує висунути свої умови щодо пропонованого припинення вогню, закликаючи не відновлювати американську допомогу, провести дострокові вибори в Україні або домогтися міжнародного визнання захопленої ним території", - наголошується у статті. Якщо Трамп поступиться, то ризикує зірвати угоду з Україною, укладену його власною адміністрацією.

У статті The Economist наголошують, що російський диктатор може спробувати знизити ефект від пропозиції про припинення вогню, шляхом нескінченних затягувань під приводом пошуку роз'яснень. Однак США повинні проявити твердість.

"Припинення руйнувань і різанини, якими були відзначені останні три роки, стало б досягненням для Трампа, навіть якщо воно буде тимчасовим. Він чинив безсовісний - і шкідливий - тиск на Україну, що було простіше простого. Тепер настав час чинити тиск на Путіна", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав дати колезі із США Дональду Трампу шанс закінчити війну. Разом з тим польський лідер вважає, що Трамп веде "не делікатну дипломатію".

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