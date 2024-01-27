Припинення вогню піде на користь РФ: аналітики пояснили, чому Путін не піде на переговори з Україною

Диктатор все ще сподівається, що РФ "переможе".

Будь-яке припинення вогню під час російської агресії проти України піде на користь РФ, однак президент РФ Володимир Путін не піде на переговори.

Про це йдеться у новому огляді ISW.

Аналітики зазначають, що російські вимоги щодо українського "нейтралітету" і мораторію на розширення НАТО завжди були і залишаються одним з головних виправдань вторгнення Путіна до України. Будь-яка гіпотетична поступка щодо цих вимог означала б серйозний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна, на який він навряд чи зважиться на цей час.

Росія вимагає, щоб Україна внесла зміни до своєї Конституції й вилучила зобов'язання щодо набуття членства в НАТО. Загарбники також вимагають від України не вступати до Європейського Союзу.

За словами аналітиків, вимоги щодо такого "нейтрального статусу" є метою десятилітніх зусиль Путіна, спрямованих на те, щоб вимагати змін у НАТО, які послабили б Альянс до такої міри, що він був би не в змозі стримувати або перемогти майбутню російську агресію у Східній Європі.

"Путін навряд чи піде на поступки, оскільки він не припинить переслідувати свою мету контролювати Україну і послабити НАТО, якщо тільки не зазнає рішучої поразки", - зазначають експерти.

Експерти також вважають, що російські публічні особи можуть імітувати зацікавленість у поступках щодо місця України в західних інституціях, намагаючись спонукати Захід до випереджувальних поступок щодо територіальної цілісності України.

У повідомленнях про відкритість Путіна до переговорів через негласні канали не згадується про готовність Росії відмовитися від будь-якої окупованої української території.

Водночас російські офіційні особи продовжують вказувати на те, що максималістські цілі Путіна не виключають анексії Росією окупованих українських територій або додаткових територіальних завоювань в Україні.

"ISW продовжує вважати, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії, надаючи їй час для відновлення і перегрупування для майбутніх наступальних кампаній з тими ж максималістськими цілями і подальшого територіального захоплення в Україні. Немає жодних підстав вважати, що Путін не відмовиться від будь-яких зобов'язань дозволити Україні інтегруватися в західні політичні, економічні та військові інститути, доки російські військові можуть переслідувати свої цілі, щоб не дати Україні це зробити", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також нагадують, що Путін вже порушив попередні зобов'язання Росії не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков зробив чергову заяву про "мирні" переговори з Україною. З його слів, "обговорення миру в Україні без РФ не має сенсу".

Своєю чергою Путін цинічно прокоментував відмову України від переговорів. Мовляв, Москва була готова до діалогу, але приїхав Борис Джонсон і переконав Україну не йти на цей крок.

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