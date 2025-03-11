Припинення вогню: у РФ прокоментували можливі контакти з представниками США

В РФ поки без ентузіазму коментують події в Саудівській Аравії.

Представниця МЗС країни-агресора РФ Марія Захарова прокоментувала інформацію, що Україна погодилася на 30-денне перемир'я.

Про це пише російське пропагандистське видання "ТАСС".

За її словами, Росія не виключає контакти з представниками США протягом найближчих кількох днів. Інших деталей Захарова не уточнила.

Натомість депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв заявив, що Росія не піде на 30-денне перемирʼя, бо пауза в бойових діях дасть Україні можливість перегрупуватися і переозброїтися.

"Я вважаю, що це взагалі неприпустимо. Яке тимчасове припинення вогню. Воно служить лише на руку "українським фашистам", які за 30 днів перегрупуються, поповнять свої лави, поповняться дронами. Ось скільки сьогодні атакували вночі, нам це зовсім не потрібно", – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив надію, що Росія погодиться на план припинення вогню. Він сказав, що поговорить з російським диктатором Володимиром Путіним про пропозицію щодо припинення вогню цього тижня.

Нагадаємо, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.