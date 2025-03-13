Припинення вогню: Зеленський зробив заяву про "відповідь" від Росії

Президент висловив сподівання, що "тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни".

Уже понад добу з боку Росії немає змістовної відповіді щодо пропозиції України та США про припинення вогню. Це підтверджує, що саме РФ прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у Мережі.

Глава держави поінформував, що заслухав детальну доповідь української делегації про зустріч із представниками США в Саудівській Аравії – перебіг перемовин, ключові аспекти.

"Добре, що розмова була максимально конструктивною. Україна налаштована на швидкий рух до миру, і ми готові виконати свою частину роботи для того, щоб створити всі можливості для надійного, тривалого й достойного миру. Команди – молодці: була відновлена оборонна допомога та допомога розвідданими", – йдеться у дописі Зеленського.

Він вказав, що представники України поінформували США щодо своїх принципових позицій. Зеленський зазначив, що Київ був готовий до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі. Україна на це погодилась.

"Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання – це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю", – додав президент.

Глава держави повідомив, що було обговорено потребу в гарантуванні безпеки, взаємодію з європейськими партнерами та подальші спільні кроки.

Президент також акцентував, що від Росії досі не пролунало жодної конкретики на пропозицію України та США.

"На жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали. І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни", – йдеться у повідомленні Зеленського.

Він запевнив, що українська команда готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами в Америці, Європі та інших частинах світу, які прагнуть допомагати наблизити мир.

Нагадаємо, 13 березня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що РФ не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною, бо це начебто стане "перепочинком для українських військових".