"Припиніть страждання та руйнування": Штайнмаєр закликав Путіна вивести війська з України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав російського президента-диктатора Володимира Путіна розпочати переговори з українським президентом Володимиром Зеленським.
Німецький глава держави закликаєа негайно вивести війська країни-агресорки РФ з України.
Про це сказав Штайнмаєр, виступаючи з нагоди Дня німецьких католиків у Штутгарті, пише DW.
"Виявіть повагу до суверенітету України. Припиніть страждання та руйнування в Україні. Виведіть свої війська. І не відмовляйтеся від прямих та серйозних переговорів із президентом Зеленським", – звернувся він до Путіна.
Штайнмаєр наголосив, що агресивна війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні. Згадав він про зростання цін на зерно через те, що Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зернових. "Багато регіонів світу найближчими місяцями загрожують голод і смерть, особливо у Східній та Південній Африці", - зазначив президент.
Глава Німеччини також підкреслив, що "наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає безплідним".
Нагадаємо, німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок закликала Захід підтримувати Україну у війні з країною-агресоркою Росією. Вона наголошує, що зараз важливо не допустити "втоми від війни".
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