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"Припиніть жити ілюзіями": в ОП вказали, про що свідчить "пряма лінія" Путіна

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Припиніть жити ілюзіями": в ОП вказали, про що свідчить "пряма лінія" Путіна

Михайло Подоляк / Фото: Getty Images

Подоляк закликав українців і світ припинити жити ілюзіями після виступу Путіна.

На своїй "прямій лінії" з росіянами диктатор Володимир Путін підтвердив намір і далі вести війну проти України, вбивати і завойовувати.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у соцмережі Х (Тwitter).

"Він люто ненавидить Україну, і це єдина причина повномасштабної війни. Він також ненавидить багато інших країн і демократій, з якими також хоче "розібратися", – зазначив Подоляк.

На думку Подоляка, Путін продовжуватиме війну, "доки не вгамує свою кровожерливість і ненависть". Радник голови ОП закликав українців і світ "припинити жити ілюзіями".

"Перестаньте вірити, що є будь-яке інше рішення, крім поразки Росії. Перестаньте заохочувати канібала своїми сумнівами і годувати його надіями на те, що демократії не готові чинити опір і тому він зможе перечекати, пройти, "не програти" і домовитися. Все ясно і очевидно. Є чорне і біле. І більше нічого", – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, 14 грудня диктатор Путін провів так звану "пряму лінію" з пресою та народом, яка тривала понад 4 години. Зокрема, диктатор сказав, що в Україні воюють 617 тис. росіян. Проте в ГУР прокоментували, що чисельність російської армії в Україні – понад 450 тис.

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Дата публікації
Перегляди
425
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