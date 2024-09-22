"Припинити війну" чи перемогти: Зеленський відповів на заяву Трампа

Під час президентських дебатів у США Дональда Трампа запитали, чи хоче він, щоб Україна перемогла Росію, однак він ухилився від прямої відповіді, заявивши лише: "Я хочу, щоб війна припинилася".

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The New Yorker прокоментував ці слова.

Зеленський зазначив, що Трамп робить ці заяви в рамках своєї передвиборчої кампанії, однак підкреслив, що бажання припинити війну поділяють усі.

"Трамп каже, що хоче, щоб війна припинилася. Що ж, ми теж цього хочемо. Це бажання об'єднує світ", - сказав Зеленський.

Водночас президент України підняв важливе питання про те, якою ціною може бути досягнутий мир.

"Хто візьме на себе витрати на припинення війни? Хтось може сказати, що Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив раніше, що 26 або 27 вересня відбудеться зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Команди України та США вже ведуть переговори щодо цієї зустрічі.

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