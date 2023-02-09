Припинити звірства та перестати прикидатися жертвою: заява ЄС щодо Росії

Росія, яка війну проти України, має припинити абсурдні заяви, нібито саме вона є "жертвою".

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу "Щодо агресії російської федерації проти України», - пише Укрінформ.

«Вже майже рік Росія веде цілеспрямовану, нічим не спровоковану, невиправдану агресивну війну проти України. Той факт, що ця російська агресія є незаконною згідно з міжнародним правом, не викликає жодних сумнівів. Ми, як і переважна більшість колег за цим столом, засуджували і найрішучішим чином засуджуватимемо це обурливе порушення Росією міжнародного права, Статуту ООН та принципів і зобов'язань ОБСЄ. російська делегація тут і на інших міжнародних форумах повинна припинити свої абсурдні заяви про те, ніби вона є "жертвою". РФ є агресором, її війська розгорнуті на території іншої суверенної держави. А не навпаки", - йдеться у заяві.

350 днів від початку повномасштабної війни є яскравим свідченням серйозного прорахунку кремля щодо вторгнення в Україну. Мовляв, тим у Росії, хто ще рік тому готувалися до параду в Києві, довелося швидко змінити свої плани».

У ЄС переконані, що заяви російського диктатора Володимир Путіна, який погрожував міжнародній спільноті безпрецедентними наслідками за підтримку України, нікого не залякали.

"Кремль недооцінив завзятість і рішучість України та українського народу в захисті своєї Батьківщини, своєї свободи і свого європейського майбутнього. У міцній єдності, також недооціненій кремлем, ми разом з нашими міжнародними партнерами, вирішили підтримати Україну, надавши їй, відповідно до статті 51 Статуту ООН, засоби для самозахисту. Це було і є правильним рішенням", - підкреслюється у заяві.

Євросоюз наголошує, що Росія мусить негайно припинити звірства, які вона чинить в Україні.

"Наразі Росія не демонструє жодної справжньої готовності до переговорів щодо справедливого і сталого миру. Ми підтримуємо Формулу миру Президента Зеленського і зобов'язуємося активно працювати з Україною над реалізацією плану з 10 пунктів", - резюмували у Євросоюзі.

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Нагадаємо, напередодні в Києві відбувся саміт Україна-ЄС. Зокрема, на ньому побувала президентка Європкомісії Урсула фон дер Ляєн, яка заявила, що Україна стане членом Євросоюзу та запевнила в допомозі з боку ЄК.

Після перемовин з фон дер Ляєн та членами колегії Єврокомісії 2 січня президент України Володимир Зеленський натякнув на початок вже 2023 року переговорів про членство держави в ЄС.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв про амбітні плани держави вступити до ЄС за два роки.

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