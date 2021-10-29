Припинив крайню форму протесту: Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з медиками

Припинив крайню форму протесту: Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з медиками

Саакашвілі припинив відмову від лікування, проведення аналізів, тестів.

Проблеми комунікації з Міхеілом Саакашвілі усунуті, через що він припинив крайню форму протесту – відмову від лікування, проведення аналізів, тестів тощо.

Про це заявив адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з політиком у в'язниці, повідомляє "Ехо Кавказу".

"Нам було надано можливість поспілкуватися в такій формі, щоб виключити можливість запису розмови між нами Службою держбезпеки. Через це Міхеіл Саакашвілі перестав посилювати свій протест — відмова від лікування, проведення аналізів, моніторингу показників тощо", — сказав Дмитро Садзаглішвілі.

За його словами, Міхеіл Саакашвілі ще раз підтвердив свою повагу до лікарів, які входять до складу консиліуму, і продовжить співпрацю з медиками, зокрема членами консиліуму.

Раніше український омбудсмен повідомляла, що Міхеіл Саакашвілі відмовився від переведення до тюремної лікарні, оскільки вважає, що це є небезпечним для його життя.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

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