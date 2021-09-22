"Припущень щодо мотивів замаху немає": Арахамія розповів, що Шефір цілий, але в шоковому стані

"Припущень щодо мотивів замаху немає": Арахамія розповів, що Шефір цілий, але в шоковому стані

Вони вже поспілкувалися телефоном.

По машині Сергія Шефіра стріляли з автоматичної зброї. Він перебуває в стані шоку і вважає, шо стріляли в нього, але поцілили у водія.

Про це лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Він їхав на роботу. У 50% випадків він їздить сам за кермом, а у 50% випадків - з водієм. В районі Лісників на нього було скоєно напад, машина була обстріляна з автоматичної зброї, наскільки мені зараз відомо. Водій отримав три поранення і госпіталізований. Сам Сергій Нахманович цілий, його миттєво пересадили в поліцейський екіпаж і перевезли у безпечне місце", - зазначив він.

За словами Арахамії, припущень щодо мотивів замаху на Шефіра наразі нема.

Нагадаємо:

В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра стріляли невідомі 22 вересня біля Лісників Київської області.

22 вересня біля Лісників Київської області. Наразі у МВС офіційно підтвердили інформацію щодо стрілянини. Правоохоронні розповіли, що напад стався сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники. В автомобіль влучило понад десять куль , у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників. Викликом усій правоохоронній системі назвала напад на авто Сергій Шефіра генпрокурорка Венедиктова. Вона зараз перебуває на місці обстрілу разом зі слідчими.

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