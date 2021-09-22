"Припущень щодо мотивів замаху немає": Арахамія розповів, що Шефір цілий, але в шоковому стані

Вони вже поспілкувалися телефоном.
По машині Сергія Шефіра стріляли з автоматичної зброї. Він перебуває в стані шоку і вважає, шо стріляли в нього, але поцілили у водія.
Про це лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав журналістам в кулуарах Верховної Ради.
"Він їхав на роботу. У 50% випадків він їздить сам за кермом, а у 50% випадків - з водієм. В районі Лісників на нього було скоєно напад, машина була обстріляна з автоматичної зброї, наскільки мені зараз відомо. Водій отримав три поранення і госпіталізований. Сам Сергій Нахманович цілий, його миттєво пересадили в поліцейський екіпаж і перевезли у безпечне місце", - зазначив він.
За словами Арахамії, припущень щодо мотивів замаху на Шефіра наразі нема.
Нагадаємо:
- В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра стріляли невідомі 22 вересня біля Лісників Київської області.
- Наразі у МВС офіційно підтвердили інформацію щодо стрілянини. Правоохоронні розповіли, що напад стався сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники. В автомобіль влучило понад десять куль, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.
- Викликом усій правоохоронній системі назвала напад на авто Сергій Шефіра генпрокурорка Венедиктова. Вона зараз перебуває на місці обстрілу разом зі слідчими.