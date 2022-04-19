Прискорення євроінтеграції: Зеленський поговорив з фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський 19 квітня провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зокрема, сторони обговорили оборонні, фінансові та гуманітарні потреби України.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 19 квітня.

"Говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема про оборонні, фінансові та гуманітарні потреби України", – сказав Зеленський.

"Прискорюємо процедури, щоб Україна якнайшвидше рухалась у європейську інтеграцію. Зараз, під час війни, цей рух та його швидкість також є елементами захисту нашої держави, збереження свободи для нашого народу", – додав президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 55-го дня війни

Нагадаємо, 18 квітня президент Зеленський повідомив, що передав голові представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС.

Вже 19 квітня в Єврокомісії пообіцяли, що постараються швидко розглянути отриманий від України опитувальник.

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