Прискорення євроінтеграції: Зеленський поговорив з фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський 19 квітня провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Зокрема, сторони обговорили оборонні, фінансові та гуманітарні потреби України.
Про це голова держави сказав у відеозверненні 19 квітня.
"Говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема про оборонні, фінансові та гуманітарні потреби України", – сказав Зеленський.
"Прискорюємо процедури, щоб Україна якнайшвидше рухалась у європейську інтеграцію. Зараз, під час війни, цей рух та його швидкість також є елементами захисту нашої держави, збереження свободи для нашого народу", – додав президент.
Нагадаємо, 18 квітня президент Зеленський повідомив, що передав голові представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС.
Вже 19 квітня в Єврокомісії пообіцяли, що постараються швидко розглянути отриманий від України опитувальник.
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